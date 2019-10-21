США связали ЧП под Северодвинском с «Буревестником»

Специалисты Госдепа США считают, что ЧП под Северодвинском на полигоне ВМФ России в августе произошло во время работ по подъему со дна новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно.

В интервью газете Washington Times он заявил, что на морской платформе произошел взрыв энергетической установки «Буревестника», который был вызван аварией с ракетой, в результате которой «имел место выброс радиации, когда российский персонал поднимал ее со дна моря», передает ТАСС.

«Ракета находилась на дне моря с момента неудавшегося испытания в начале предыдущего года», – заявил американский дипломат.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома.

Американская разведка тогда предложила свою версию случившегося, заявив, что трагедия произошла при работе над ракетой «Буревестник», однако эти данные были опровергнуты. При этом президент Владимир Путин подтвердил, что трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения.

Отметим, что на прошлой неделе произошел инцидент в районе ЧП: дипломаты США получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, но поехали в Северодвинск, а затем направились к испытательному полигону. Их остановила на станции полиция и отправила обратно, так как у дипломатов не было специального разрешения для посещения закрытой зоны.

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