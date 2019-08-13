Эксперт оценил заявление Трампа о «взрыве «Буревестника»

«США однозначно придумали, что на полигоне в Архангельской области мог взорваться «Буревестник», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что США «многое узнали» после взрыва жидкостной реактивной двигательной установки под Северодвинском.

«В «Буревестнике» двигательная установка состоит из железа и урановых элементов, там больше нет ничего. И взрываться там особо нечему», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Он также отметил, что в России на военно-морском флоте сейчас есть единственная ракета с жидкостным двигателем – это Р-29 разных модификаций. «Они остались в наследство от Советского Союза, стоят на вооружении. На этих ракетах периодически проходят работы по продлению гарантийных сроков. После этого принимается решение: продлевать или не продлевать. Такая ракета и могла взорваться. Она долго была на службе, а взрыв мог произойти на завершающем этапе работы двигателя», – сказал эксперт.

«И когда Трамп говорит, что США «многое узнали» – он блефует. Ничего США не могли узнать. Это миф. Американцев-разведчиков там не было, с помощью спутников узнать устройство даже гипотетического ядерного двигателя тоже нельзя. Они могут вычислить только радиологический фон, но этого слишком мало», – продолжил Сивков.

«Наверняка они получили данные о том, что там был какой-то двигатель и начинают придумывать его устройство. Единственное, что они могут получить – состав элементов, которые использовались в этом радиологическом устройстве», – подчеркнул собеседник.

Он также раскритиковал заявление американского лидера о том, что «США обладают аналогичными, но более современными технологиями».

«Если они говорят о наличии устройств неразрушающего контроля, то все может быть. Но говорить о том, что лучше, что хуже, бессмысленно. Если говорят о ракетном двигателе – блеф. У нас больший успех, лучшие стержни, технологии», – заключил Сивков.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон «многое узнал в связи с неудачей» на полигоне под Северодвинском и США обладают аналогичными, но «более современными технологиями». Трамп заявил, что «взрыв российского «Скайфолла» заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом и далеко за его пределами».

SSC-X-9 Skyfal («Небопад») – кодовое обозначение НАТО перспективной российской межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной энергетической установкой. По результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны России получила название «Буревестник».

Напомним, взрыв произошел при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв. Погибшие посмертно награждены орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося.