Москва удивилась заявлениям США по инциденту с дипломатами в Северодвинске

Российская сторона считает «удивительными» комментарии Госдепартамента и посольства Соединенных Штатов по инциденту с американскими дипломатами в Северодвинске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это все удивительно, увлекательно, очень интересно, но мне кажется, пора рассказать, как было на самом деле», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова сообщила, что МИДу известны имена сотрудников военного атташата при посольстве США в Москве, снятых с поезда под Северодвинском. Внешнеполитическое ведомство пока не будет их раскрывать, сказала она, отметив, что Москва стремится «действовать традиционными методами», хотя с американской стороны такой деликатности не наблюдается.

По словам представителя МИД России, сотрудники военного атташата при посольстве США в Москве запросили и получили в Минобороны России разрешение для поездки в Архангельск, однако вместо этого на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками они 14 октября прибыли в Северодвинск. В этом городе они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения, передает ТАСС слова Захаровой.

«Когда американские офицеры туда приехали, на станции их остановил полицейский патруль. Им объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. Поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, американцам предложили той же электричкой отбыть назад. Они так и поступили», – рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что американских военных дипломатов никто не задерживал, в Северодвинске они сели в автомобиль и отправились в сторону Москвы. «Возможно, они уже и приехали. У меня нет точной информации», – отметила она.

Официальный представитель МИД также рассказала, что американские военные дипломаты регулярно пытаются посетить закрытые районы на территории России в обход существующих правил. Она подчеркнула, что наличие закрытых для посещения иностранцами и широкой публикой зон – это нормальное, совершенно обычное дело. Подобные правила есть в каждой стране, в том числе в США, указала Захарова.

Напомним, дипломатов США задержали в среду при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск. Их подозревают административном правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России).

Американская сторона утверждает, что поездка якобы была согласованной. МИД России подчеркивал, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.

Кроме того, сообщалось, что дипломаты США сменили несколько поездов.

В Кремле напомнили, что в России есть определенные территории и предприятия, где действует особый режим, который американские дипломаты обязаны соблюдать.

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