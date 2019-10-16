Посольство США назвало согласованной поездку дипломатов под Северодвинск

Американские дипломаты, которые следовали в Неноксу, находились там с официальной поездкой и заполнили все требуемые Минобороны документы, заявила пресс-атташе посольства США в России Ребекка Росс.

«Американские дипломаты находились с официальной поездкой и должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения о поездке», – передает РИА «Новости» слова Росс.

Ранее стало известно, что в понедельник трое американских военных атташе были задержаны при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию, причем сообщалось, что они выдавали себя за грибников.

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