Троих американских дипломатов сняли с поезда под Северодвинском

В понедельник трое американских военных атташе задержали при проверке пассажиров поезда, который следовал из Неноксы в Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию.

В нарушении правил пребывания в России заподозрили военно-морского атташе при посольстве США, капитана первого ранга Уильяма Уитситта Кертиса, атташе при посольстве США Джерри Арриолу Энтони и военного атташе при посольстве США полковника Д.С. Данна. Они пытались попасть в Северодвинск, который находится в перечне территорий с регламентированным посещением для иностранцев. Американцы не предоставили документы, необходимые для пребывания в городе, сообщает РЕН-ТВ.

Их заподозрили в совершении административного преступления по п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Ненокса – ближайший населенный пункт к полигону, где произошло ЧП при испытании новейшего вооружения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтверждает, что трех американских дипломатов сняли с поезда «Ненокса – Северодвинск».

«Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс» сообщают, что инцидент произошел около 18.00 14 октября на станции «Северодвинск».

В августе на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака, что однако не несло угрозы населению.

В результате инцидента погибли пять сотрудников госкорпорации Росатом, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. ЧП вызвало большой интерес у иностранных СМИ и спецслужб, которые пытались выяснить, при испытаниях какого оружия произошел взрыв.