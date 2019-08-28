Росгидромет подтвердил выводы Росатома и МЧС по ситуации в Северодвинске

Кратковременное превышение природного фона, зафиксированное в Архангельской области в начале августа, не несет угрозы населению и окружающей среде, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

Инцидент с изотопным источником вызвал лишь кратковременное и незначительное повышение радиационного фона. Это подтвердили результаты дополнительных исследований Росатома и МЧС. К такому же выводу пришли и в Росгидромете. Однако некоторые данные из опубликованного ведомством исследования стали поводом для интерпретаций со стороны общественников, пишет Regnum.

По словам Яковенко, большинство этих комментариев являются непрофессиональными. Он пояснил, что представленная Росгидрометом информация была продолжением ранее начатой работы по гамма-спектрометрическому анализу отобранных проб. Цель этой работы – выявление радионуклидов, за счет которых возникла ситуация с кратковременным повышением мощности дозы гамма-излучения 8 августа на севере России.

«Результаты анализа обработанных проб не противоречат ранее сделанным заявлениям Росатома и МЧС о причинах происшествия», – сказал он.

Яковенко отметил, что инструментальная и методическая база отбора и последующего анализа проб позволяет определить концентрацию радиоактивных веществ с достаточно высокой точностью, даже в таких минимальных количествах, о которых сообщалось ранее. «Повторюсь, что кратковременное превышение природного фона, которое было зафиксировано в начале августа, никакой угрозы населению и окружающей среде не несет», – подчеркнул глава Росгидромета.

В свою очередь, главный редактор независимого портала AtomInfo.ru Александр Уваров обратил внимание, что наличие в составе изотопных источников радиоактивных и делящихся элементов является естественным. «Поскольку такие работы имели место, то логично, что присутствовали короткоживущие изотопы в том составе, который обнаружили станции Росгидромета. На этих станциях работают приборы с очень тонко настроенным инструментарием, который улавливает даже одну миллиардную превышения фона. Главное – угрозы населению нет», – заявил Уваров.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

В Кремле сообщили, что фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области.