Кремль опроверг сигналы из-за рубежа о радиации в Архангельской области

В Кремле фиксируют отсутствие сигналов из-за рубежа о повышении радиационного фона после ЧП в Архангельской области, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на официальные заключения и администрации города и соответствующих ведомств, которые как раз говорили об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения. Кроме того, мы обращаем внимание, собственно, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов со стороны находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Вы знаете, там этих станций много. Тоже вы прекрасно знаете, что ни с одной из этих станций никаких сигналов не поступало», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос об оценке ситуации.

По его словам, администрация президента – «это вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или не загрязнении».

«Это должны делать эксперты. Мнение экспертов было официально опубликовано и хорошо известно», – заметил Песков.

На вопрос о том, проверяла ли администрация президента сообщения о том, что врачи якобы не были предупреждены о том, что к ним поступили пациенты облучением, Песков ответил, что подобные проверки не являются прерогативой администрации.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу журналистов прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.

Напомним, ранее в понедельник Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне под Северодвинском радиоактивный фон на некоторое время вырос из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.