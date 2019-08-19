Путин успокоил испугавшиеся взрыва под Северодвинском западные СМИ

Президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу представителей западных СМИ прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.

Французская журналистка спросила у него о якобы существующей опасности радиоактивного заражения в связи с «определенной техногенной катастрофой», передает ТАСС.

«Если вы имеете в виду инцидент в Северодвинске, то никакой угрозы там нет, никакого повышения фона там тоже не существует. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию», – сказал Путин.

Он добавил, что получает доклады от российских экспертов, как военных, так и гражданских, на эту тему.

«Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей», – заверил российский лидер.

Ранее стало известно, что на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако сейчас показатели не превышены.