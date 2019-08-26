Росгидромет подтвердил образование радиоактивного облака после ЧП под Севердовинском

Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне под Северодвинском радиоактивный фон на некоторое время вырос из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов.

Как сообщили в ведомстве, облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

«Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) 8 августа 2019 года в Северодвинске», – заявили в Росгидромете.

Ведомство отслеживало радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. В настоящее время радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался.

8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. Сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона, однако в настоящее время показатели не превышены.

19 августа президент России Владимир Путин, находясь с визитом во Франции, в ответ на просьбу журналистов прокомментировал ситуацию с аварией на испытаниях под Северодвинском, заверив в отсутствии угрозы для людей.