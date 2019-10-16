Американские дипломаты по дороге в Северодвинск сменили несколько поездов

Дипломаты США, которых задержали в среду при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск, до этого несколько раз меняли поезда, сообщил источник.

По словам источника «Интерфакса», американцы во время поездки по Архангельской области пересаживались с поезда на поезд.

Напомним, дипломатов задержали, так как они пытались попасть на режимную территорию, не имея для этого необходимого разрешения.

Сообщалось, что они выдавали себя за грибников. Речь идет о военно-морском атташе при посольстве США Уилльяме Уитситте Кертисе, атташе при посольстве США Джерри Арриоле, а также военном атташе Д.С. Данне, передает РЕН ТВ.

Американская сторона утверждает, что поездка была согласованной, но МИД России уже пояснил, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.

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