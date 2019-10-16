МИД: Американские дипломаты просились в Архангельск, а не в Северодвинск

Дипломаты США, которых задержали в среду, уведомили Минобороны России о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск, заявил российский МИД.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск», – передает ТАСС слова представителя МИД.

В ведомстве сыронизировали, предположив, что американские дипломаты заблудились.

«Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации», – добавили в МИД.

Ранее посольство США в России заявило, что поездка американских дипломатов в Северодвинск якобы была согласованной.

В понедельник трое американских военных атташе были задержаны при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск. Они пытались попасть на режимную территорию без соответствующего разрешения. Сообщалось, что они выдавали себя за грибников.

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