В Кремле ответили на вопрос о задержании дипломатов США

В России есть определенные территории и предприятия, где действует особый режим, который американские дипломаты обязаны соблюдать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это (задержание дипломатов США – прим. ВЗГЛЯД) не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что существуют определенные процедуры подачи уведомлений в случае таких поездок дипломатов по стране, а также на ряде территорий и предприятий введен определенный режим, который все должны соблюдать. «И есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают», – добавил Песков.

Напомним, дипломатов США задержали в среду при проверке пассажиров поезда Ненокса – Северодвинск. Их подозревают в административном правонарушении, предусмотренном п. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

Американская сторона утверждает, что поездка была согласованной, но МИД России подчеркивал, что дипломаты заявляли о намерении поехать в Архангельск, а не в Северодвинск.

Кроме того, сообщалось, что дипломаты США сменили несколько поездов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД