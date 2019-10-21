В Москве побит очередной температурный рекорд

В Москве сегодняшний день стал самым теплым 21 октября с 1984 года. Столбик термометра поднялся до 17,5 градуса, рассказал главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В 1984 году (21 октября) у нас была максимальная температура 14,3 градуса. По состоянию на 14.00 мск температура уже достигла 17,5 градуса», – сообщает ТАСС.

Макарова рассказала, что абсолютный рекорд был установлен 21 октября 1896 года, тогда температура воздуха составила 18,1 градуса тепла.

17 октября в столице был побит температурный рекорд 130-летней давности.