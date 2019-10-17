В Москве побит температурный рекорд 130-летней давности

Температурный рекорд 130-летней давности побит 17 октября в Москве – воздух прогрелся до +17,8 градуса, сообщает метеобюро столицы.

По данным синоптиков, к 14.00 температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ вплотную приблизилась к +18 градусам, передает «Интерфакс».

Предыдущий температурный рекорд для 17 октября был зафиксирован в 1889 году – тогда синоптики зафиксировали +17,4 градуса.

Между тем в октябре температурные рекорды также были побиты в Новосибирской области, на Алтае и в Кузбассе.

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