Стало известно, чем опасен для россиян необычно теплый ноябрь

Руководитель общественной приемной Союза садоводов в Москве Людмила Бурякова рассказала, чем может навредить садоводам необычно теплый ноябрь.

«С этой аномальной погодой у нас опять что-нибудь обязательно зацветет. Мы ничего не сможем с этим поделать. Осенний период увеличивается, зима уменьшается. Это значит, что откладывается период посадки подзимнего урожая, если мы хотим собрать урожай ранней весной», – рассказала Бурякова «Вечерней Москве».

По ее словам, когда начинает подмерзать верхний слой земли обычно сажают морковь, укроп, шпинат, редиску. «Не надо сейчас бежать сажать, потому что время есть, надо выдерживать температурный режим. Потому что все может взойти и погибнуть», – добавила Бурякова.

Она предложила сажать такие культуры на 1,5 см глубже и чаще, потому что они будут реже всходить. «Кусты роз важно подрезать и укрыть, сейчас современные укрывные материалы пропускают воздух, но способствуют сохранению растения. Все можно укрыть, тут нет опасности. Но все, что мы не успели продезинфицировать, – самое время потратить на это силы. Это хорошая закладка на будущий урожай», – подытожила Бурякова.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на большей территории европейской части России температура в ноябре будет превышать норму. В Сибири температура будет ниже климатической нормы, передает RT.

Между тем, в октябре температурные рекорды были побиты в Новосибирской области, на Алтае и в Кузбассе.