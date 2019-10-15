Многолетние температурные рекорды побиты в Сибири

Температурные рекорды побиты в Новосибирской области, на Алтае и в Кузбассе, рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Виноградова.

«Вчера был очень теплый день, температурный фон по территории нашего управления достигал 22-25 (градусов тепла) по Республике Алтай и Алтайскому краю. Рекорды были в основном превышены по югу территории в Кемеровской области и городе Кемерово, в Алтайском крае, и в городе Барнаул, и в Республике Алтай. В Кемерово рекорд 2011 года был превышен, когда было 19,7, а вчера было 20,1. В Барнауле было 22,3, а предыдущий рекорд 2004 года составил 21,8. В Новосибирской области, в Искитиме был превышен рекорд 1990 года, когда было 20,6, а вчера 21,8», – передает ТАСС слова Виноградовой.

Она добавила, что превышение рекордов связано с нахождением Западной Сибири под влиянием южного переноса воздушных масс, в теплом секторе циклона. Отмечается, что это последний всплеск теплой погоды.

На территории Западной Сибири в ближайшие дни ожидается похолодание в связи с прохождением холодного фронта с дождем. Идущий с запада на восток холодный фронт прошел Омск, где сейчас идет дождь, температура воздуха 8 градусов тепла и надвигается похолодание.

В ночь на среду ожидается приход холодного атмосферного фронта в Новосибирскую область.

По прогнозам синоптиков Кемеровского гидрометцентра в Кузбассе, также ожидается ухудшение погодных условий. «Ночью [со вторника на среду ожидаются] небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду», – рассказали в Гидрометцентре.

Порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега сохранятся в Кузбассе до конца недели, к пятнице ночные температуры начнут опускаться до минус восьми градусов.

В Республике Алтай пока сохраняется теплая погода, до 20 градусов тепла. Ожидается, что в южных и восточных районах на этой неделе поднимется ветер до 21 м/с.

Как сообщила начальник отдела метеорологии Томского регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина, в Томской области, также отмечается аномально теплая для октября погода – до плюс 14 градусов днем.

Напомним, в начале октября в «Гисметео» предсказали резкие скачки температуры.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сентябрь в 2019 году побил рекорд тепла для среднего показателя этого месяца в мире.