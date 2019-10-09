Прошедший сентябрь стал самым теплым за всю историю наблюдений

Сентябрь в 2019 году побил рекорд тепла для среднего показателя этого месяца в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«И наши данные, и системы Copernicus (европейская система наблюдений за изменением климата) подтверждают, что прошедший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Copernicus сообщил, что глобальная температура сентября была на 0,57 градуса выше, чем за период 1981-2010 годы, и соответствовала температуре предыдущего рекорда жары для этого месяца, поставленного в 2016 году.

При этом температуры ниже среднего наблюдались в Норвегии, Швеции, а также на Дальнем Востоке и значительно превышали норму в центральной и восточной Америке, на монгольском плату и в части Арктики.

Напомним, в июле Вильфанд заявил, что 2019 год может установить рекорд и стать самым жарким за всю историю наблюдений.