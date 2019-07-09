Гидрометцентр сообщил о грядущем рекорде в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2019 год может установить рекорд и стать самым жарким за всю историю наблюдений.

«Если феномен Эль-Ниньо (теплое экваториальное течение – прим. ВЗГЛЯД) будет длиться в течение всего года, то 2019 год станет самым жарким, рекордно жарким», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Пока текущий год по температуре занимает третье место в истории.

«За истекшие пять месяцев, с января по май, нынешний год может оказаться в ранге самых жарких лет, (сейчас) на третьем месте. Он уступает 2016 году – это вообще рекордный, самая высокая средняя температура была. Чуть-чуть уступает 2017 году. Но после такого жаркого июня, когда поступят данные, а они должны поступить примерно через неделю, вполне возможно, что нынешний год выйдет на второе место», – добавил Вильфанд.



Он добавил также, что июнь этого года оказался самым жарким за всю историю наблюдений.

«Июнь 2019 года оказался самым жарким за всю историю наблюдений. Я говорю об этом с небольшой оговоркой, поскольку вполне вероятно, что он такой же жаркий, как и в 2016 году. Проведенный экспресс-анализ позволяет сделать такое заключение (о том, что это самый жаркий июнь за историю наблюдений), но спустя только месяц-полтора наш Институт глобального климата и экологии, учитывая возможные ошибки, которые нам передаются сейчас, и мы не успеваем их проанализировать, сделает более подробный анализ», – сказал Вильфанд.

Он отметил также, что и в результате подробного анализа июнь текущего года будет на первом или втором месте.



Кроме того, Вильфанд рассказал, что на этой неделе Москву ожидают похолодание и дожди.

«Уже завтра температура понизится. Мы ожидаем небольшой дождь. Ночью около 10-12 градусов в Москве, днем – 18-20. И в дальнейшем понижение температуры», – сказал он.

По словам Вильфанда, 11 июля днем в столице будет 17-19 градусов, 12 июля – 15-17.

«Суббота и воскресенье тоже особенно теплом не порадуют, поскольку будет температурный фон невысокий», – добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Напомним, в конце июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что несмотря на сокращение светового дня, самые жаркие дни в Средней полосе России наступят 31 июля и 1 августа.