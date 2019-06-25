Стало известно, когда наступят самые жаркие дни лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что несмотря на сокращение светового дня, самые жаркие дни в средней полосе России еще впереди.

По словам Вильфанда, в день летнего солнцестояния, 21 июня продолжительность светового дня составила максимальное значение – 17 часов 33 минуты, 30 июня он составит 17 часов 30 минут, а 15 июля – уже 16 часов 58 минут. Сокращение будет особенно сильно заметно середине июля.

«Но по климату самые жаркие дни в средней полосе – это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере», – передает «Российская газета» слова Вильфанда.

В приморских городах самые жаркие дни наступят во второй половине августа, а после 10 сентября там наступит «бархатный сезон».

Напомним, в воскресенье главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце следующей недели под воздействием мощного ультраполярного вторжения москвичей ожидает осенняя погода.