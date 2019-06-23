Москвичей предупредили об ультраполярном вторжении

В конце следующей недели под воздействием мощного ультраполярного вторжения москвичей ожидает осенняя погода, заявил главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в понедельник–вторник будет солнечная и сухая погода с температурой около 21-24 градусов. В среду и четверг ожидается переходный период, а с пятницы установится ненастная погода с температурой 12-17 градусов днем и до 5-10 градусов ночью, передает РИА «Новости».

«Сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса, выпало всего 17% месячной нормы остатков. А впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень», – сказал он.

Также он предупредил, что с пятницы по воскресенье выпадет около трети июньской нормы осадков.