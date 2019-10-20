Немецкие СМИ рассказали о победах Путина без войны

Президент России Владимир Путин без войны добивается в Сирии побед, пишет германская газета Die Welt. Издание отмечает, что геополитическая ситуация в мире радикально меняется.

Обозреватель издания Михаэль Штюрмер увидел символизм в том, что американцы, покидавшие места своей дислокации, «встречали ехавших в обратном направлении россиян».

«Путин достиг того, о чем только мечтало большинство умных военачальников на протяжении всей истории, – победы без войны», – передает ТАСС содержание публикации.

По словам автора статьи, российский лидер уже давно «изменил силовые линии геополитики в регионе между Балтикой и Черным морем». «Теперь, после решения [президента США] Дональда Трампа [об отводе сил из Сирии], ничто и никто не будет препятствовать Путину – ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО – продолжать «большую игру» в борьбе за власть, за «ближнее зарубежье» и за евразийскую зону безопасности, игру, в которой, как казалось, в 1989-1990 годах Россия потерпела поражение на все времена», – пишет автор материала.

«Ситуация радикально изменилась», – подчеркивает издание.

Вместе с тем, «НАТО видело и лучшие дни». «Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, – гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США – военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике», – считает автор.

Ранее в воскресенье редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн в статье для The Sunday Times написал, что Россия воспользовалась бездействием западных стран и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент Владимир Путин – самым влиятельным в регионе иностранным лидером.

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США вывели войска из этого региона, что в СМИ назвали «предательством» со стороны Вашингтона. Россия заявила, что и раньше предупреждала курдов о ненадежности США.

На в спешке брошенных американских базах в Сирии нашли посвященную России «настенную роспись», флаг Центрального командования специальными операциями США с надписью «Come And Take It» («Приди и возьми»), забытые книги о Гарри Поттере, Библию и использованные шприцы.

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