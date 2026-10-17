Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула
Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции
В Турции выпал первый снег, в том числе в курортной провинции Мугла на юге страны, сообщают местные жители в социальных сетях.
Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».
Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.
В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.
Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.
Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.