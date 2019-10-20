В Британии назвали Путина самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке

Россия воспользовалась бездействием западных стран и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент Владимир Путин – самым влиятельным в регионе иностранным лидером, написал редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн в статье для The Sunday Times.

«[Президент России Владимир] Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке. Он близок к израильтянам, но работает вместе с врагом Израиля Ираном. Оставаясь близким с Ираном, он только что посетил их противников – Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», – приводит его слова ТАСС.

«У Путина нет волшебного подхода к Ближнему Востоку, но он занял пространство, которое открылось после того, как США, Великобритания и Франция не стали пытаться предпринимать решительные действия в Сирии. Пока они мучительно думали, что им сделать, он [Путин] действовал», – говорится в статье.

«Путин может оказать влияние, потому что там нет больше никого, ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов. Ближний Восток может ударить в спину, но этого пока не произошло. Когда-нибудь в будущем Россия окажется в первом ряду [претендентов] на заключение контрактов на восстановление лежащей в руинах страны (Сирии). Для Путина, возможно, это даже более важно теперь, когда Россия вернула себе могущество на Ближнем Востоке и с ней нельзя не считаться», – отмечает эксперт.

В связи с этим он полагает, что именно российский лидер на намеченной на 22 октября встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи может оказать решающее влияние на то, как завершится кризис, вызванный военной операцией Анкары на севере Сирии. «Путин, возможно, окажет большее влияние на то, как закончится кризис. Россияне говорят со всеми сторонами конфликта, что не удавалось никакой другой стране. В то время как Соединенные Штаты уходят с Ближнего Востока, россияне идут вперед», – указывает Боуэн.

На предстоящей неделе в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкая операция «Источник мира», начатая 9 октября, перевернула военную ситуацию в Сирии.

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