Эрдоган раскрыл тему предстоящих переговоров с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи планирует обсудить присутствие сирийских военных на севере Сирии.

«Вчера я провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала NTV.

«В районе проведения операции находятся войска режима [президента Сирии Башара Асада] под защитой России. Мы обсудим эту тему с господином Путиным», – добавил Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что если ему не удастся «достичь договоренностей [с Россией] по этой теме, то Турция продолжит реализовать собственные планы».

Напомним, вооруженные силы Турции в пятницу возобновили атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о временном прекращении огня, достигнутое с США.

Позднее Эрдоган опроверг сведения о возобновившихся атаках турецкой армии, а президент США Дональд Трамп заявил, что Турция восстановила «полную паузу» в ходе военной операции в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД