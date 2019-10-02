С-400 сбили гиперзвуковые цели под Астраханью

Расчеты С-400 в Астраханской провели стрельбы по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням «Фаворит РМ», уничтожив цели, сообщили в ЗВО.

«Боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели успешные боевые стрельбы», – передает РИА «Новости» сообщение ЗВО.

Там добавили, что в рамках программы по перевооружению на полигоне «Капустин Яр» боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО приняли ЗРС С-400 «Триумф» у представителей завода-изготовителя.

«После приема техники зенитчики провели пробные боевые пуски по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням «Фаворит РМ», имитирующим средства воздушного нападения «противника». По результатам стрельб все мишени были успешно уничтожены», – говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на полигоне «Капустин Яр» досрочно передало Минобороны первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

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