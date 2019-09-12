Новый комплект С-400 поставили в армию раньше запланированного

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны комплект С-400 раньше срока.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», – сообщил концерн, передает ТАСС.

Передача прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, представители Минобороны вывели комплекс на полигон и провели испытательные стрельбы, в том числе противовоздушный бой с применением ракет-мишеней.

Части комплекса доставили на полигон с помощью железной дороги и разместили на технологических площадках. Перед приемо-сдаточными испытаниями С-400 прошел входной контроль, стыковку и настройку.

В июле председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские системы ПВО C-400 в ближайшее время будут поставляться в другие страны, кроме Турции.