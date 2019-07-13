Слуцкий анонсировал поставки российских С-400 в другие страны

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские системы ПВО C-400 в ближайшее время будут поставляться и в другие страны.

«Турция – это первая ласточка. В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России. Мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики. И уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать», – сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.

Также он отметил, что есть ряд «важных и серьезных стран», которые нуждаются в российской военной технике. По словам Слуцкого, «эти потребности, разумеется, будут удовлетворены» в самое ближайшее время.

Накануне стало известно о начале поставок С-400 в Турцию. Российский самолет с новой партией элементов для С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед.

Напомним, США активно пытались помешать Турции купить ЗРС С-400 «Триумф» и угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.

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