Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

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2 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
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Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
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«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
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Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
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Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
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Украина становится опасной для американских политиков

Дмитрий Родионов, политолог
Американская внутриэлитная война вступает в решающую стадию – непосредственно предвыборную. А на войне как на войне. Очередной ее жертвой пал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Подробности...
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              Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

                 2 октября 2019, 13:40
              Фото: из личного архива
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Это будет уже не первый случай, когда меньшинство может прогнуть большинство, которое приняло решение. Понятно, что принятие «формулы Штайнмайера» – это было решение действующей власти, которую поддерживает большая часть жителей Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер Анатолий Шарий, комментируя призывы украинских политиков изменить текст «формулы Штайнмайера».

              «Вчера на митинге мы видели 200 человек. Потом к ним добавились представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» – как депутаты, так и молодежное крыло. Позже к ним примкнули люди, которые считают «формулу Штайнмайера» капитуляцией, о чем и Порошенко говорит», – напомнил Шарий.

              «Но самое забавное то, что в 2016 году Порошенко уже рассказывал нам о «формуле Штайнмайера» и о том, как надо разводить войска. А сегодня вдруг он говорит, что никакой «формулы» не существует, а есть «формула Путина». Видать, у него совсем ослабла память, но в течении дня я ему ее оживлю», – добавил Шарий.

              «Сейчас, конечно, под давлением меньшинства «формула Штайнмайера» может трансформироваться. Но трансформировавшись, она не устроит президента России. Я думаю, что и для Запада она наиболее приемлема, потому что все откровенно устали от этой истории», – продолжил собеседник.

              По его словам, «в эту «формулу» играл не только Путин, но и Маркон вместе с Меркель». Потому на президента Украины сейчас оказывается давление с двух сторон.

              «Первое – непубличное, со стороны Запада и России. А второе – давление порохоботов, которые сейчас откровенно разжигают, подталкивают общество к протестам и кричат про зраду и капитуляцию. При этом простые украинцы, судя по нашим опросам, вообще не знают, что такое «формула Штайнмайера», – подчеркнул эксперт.

              Шарий также прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что полномочный представитель Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма не хотел подписывать итоговый документ, однако направил письмо представителям ОБСЕ, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

              «Леонид Данилович не хотел подписывать «формулу», и вполне возможно, что додавить его смогла позиция Зеленского. Дело в том, что сейчас тот же самый олигарх Пинчук Виктор (зять Кучмы – прим. газеты ВЗГЛЯД) пытается быть в орбите Зеленского, так как без поддержки действующей власти любой олигархический бизнес может почувствовать «неудобства». Хотя сам Пинчук прекрасно торгует с Россией несмотря на то, что на его каналах называют Россию «страной-агрессором». Я думаю, что с этой стороны тоже могло быть давление», – заключил Шарий.  

              Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

              В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

              В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

              В среду пресс-служба полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

              Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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