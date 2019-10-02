Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

«Это будет уже не первый случай, когда меньшинство может прогнуть большинство, которое приняло решение. Понятно, что принятие «формулы Штайнмайера» – это было решение действующей власти, которую поддерживает большая часть жителей Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД медиаменеджер Анатолий Шарий, комментируя призывы украинских политиков изменить текст «формулы Штайнмайера».

«Вчера на митинге мы видели 200 человек. Потом к ним добавились представители партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» – как депутаты, так и молодежное крыло. Позже к ним примкнули люди, которые считают «формулу Штайнмайера» капитуляцией, о чем и Порошенко говорит», – напомнил Шарий.

«Но самое забавное то, что в 2016 году Порошенко уже рассказывал нам о «формуле Штайнмайера» и о том, как надо разводить войска. А сегодня вдруг он говорит, что никакой «формулы» не существует, а есть «формула Путина». Видать, у него совсем ослабла память, но в течении дня я ему ее оживлю», – добавил Шарий.

«Сейчас, конечно, под давлением меньшинства «формула Штайнмайера» может трансформироваться. Но трансформировавшись, она не устроит президента России. Я думаю, что и для Запада она наиболее приемлема, потому что все откровенно устали от этой истории», – продолжил собеседник.

По его словам, «в эту «формулу» играл не только Путин, но и Маркон вместе с Меркель». Потому на президента Украины сейчас оказывается давление с двух сторон.

«Первое – непубличное, со стороны Запада и России. А второе – давление порохоботов, которые сейчас откровенно разжигают, подталкивают общество к протестам и кричат про зраду и капитуляцию. При этом простые украинцы, судя по нашим опросам, вообще не знают, что такое «формула Штайнмайера», – подчеркнул эксперт.

Шарий также прокомментировал информацию ряда СМИ о том, что полномочный представитель Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма не хотел подписывать итоговый документ, однако направил письмо представителям ОБСЕ, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

«Леонид Данилович не хотел подписывать «формулу», и вполне возможно, что додавить его смогла позиция Зеленского. Дело в том, что сейчас тот же самый олигарх Пинчук Виктор (зять Кучмы – прим. газеты ВЗГЛЯД) пытается быть в орбите Зеленского, так как без поддержки действующей власти любой олигархический бизнес может почувствовать «неудобства». Хотя сам Пинчук прекрасно торгует с Россией несмотря на то, что на его каналах называют Россию «страной-агрессором». Я думаю, что с этой стороны тоже могло быть давление», – заключил Шарий.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование Киевом «формулы Штайнмайера». После одобрения документа всеми сторонами переговоров и подписания представителем Киева украинские националисты начали митинг у офиса президента Украины в Киеве. Митингующие потребовали от СБУ раскрытия сути «формулы Штайнмайера» и отставки Зеленского с поста президента Украины.

В партии Тимошенко «формулу Штайнмайера» объявили угрозой для суверенитета Украины. В соцсетях назвали подписание «формулы Штайнмайера» началом развала Украины. При этом в Раде заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске.

В МИД России позитивно оценили договоренности, достигнутые контактной группой в Минске. В Совфеде подписание Киевом «формулы Штайнмайера» назвали «серьезным успехом» Москвы. Главы ДНР и ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» признанием за народом Донбасса права самому определять свою судьбу.

В среду пресс-служба полномочного представителя Украины в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, в котором говорится о согласии Киева на «формулу Штайнмайера».

Газета ВЗГЛЯД писала, что украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске.

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