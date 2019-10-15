В США задумались над полезностью авианосцев

В министерстве обороны США обсуждается вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в авианосный флот или постепенно сокращать его финансирование, направив деньги на другое вооружение, в том числе на гиперзвуковые ракеты.

Замминистра обороны США Майкл Гриффин на пресс-конференции в прошлом месяце прямо поставил этот вопрос, пишет Defense News.

«Давайте проведем мысленный эксперимент. Как вы думаете, чего китайское руководство будет бояться больше: 2 тыс. обычных ракет, которыми располагают Соединенные Штаты и их союзники в западной части Тихого океана, или одного нового авианосца? Потому что эти два пункта стоят примерно одинаковых денег», – заявил он.

Гриффин считает, что авианосец – это величина, которую Россия и Китай уже «измерили и поняли».

По его словам, корабли ВМС США сейчас являются определяющей американской силой, и совсем отказываться от них нельзя. Однако потенциальные противники уже нашли способы противодействия существующему вооружению США и развивают контрмеры, в связи с чем Пентагону нужно думать о будущем.

Однако в дискуссии о том, нужно ли переводить финансирование с авианосцев на перспективное вооружение, в том числе на гиперзвуковые ракеты, у представителей Пентагона есть оппоненты.

Ряд экспертов и аналитиков отказываются считать так называемое оружие быстрого глобального удара действенным средством сдерживания. Они указывают на то, что США могут не решиться применить гиперзвуковое оружие для удара по территории Китая в ответ на нападение на корабли, так как вслед за этим может последовать обмен ядерными ударами.

«Вы можете применить это против Ирана или даже Северной Кореи, но против Китая? У китайских лидеров есть большие сомнения относительно того, решимся ли мы это на самом деле», – отмечает аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок, офицер ВМС США в отставке Брайан Кларк.

Бывший летчик ВМС США, контр-адмирал Рой Келли заявил, что именно атомные авианосцы с их воздушным крылом остаются самой совершенной системой вооружений - и останутся таковой в будущем.

В мае издание Time сообщило, что президент США Дональд Трамп отказался списывать авианосец «Гарри Труман». В связи с этим дискуссия о необходимости авианосцев американцам обострилась – сообщалось, что сохранение корабля обойдется бюджету США в 20 млрд долларов в ближайшие 20 лет; на эти деньги ВМС США собирались приобрести новые беспилотные корабли и передовые технологии.