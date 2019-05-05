Трампа раскритиковали за трату денег на авианосец

Президент США Дональд Трамп отказался списывать авианосец «Гарри Труман», это обойдется бюджету в 20 млрд долларов в ближайшие 20 лет; на эти деньги ВМС США собирались приобрести новые беспилотные корабли и передовые технологии, пишет Time.

В марте ВМС США предупреждали, что нужно готовиться к войне, где используют терабайты и искусственный интеллект, пишет Time, но Трамп не внял этим предупреждениям и решил оставить в армии атомный авианосец «Гарри Трумэн», построенный 21 год назад, передает RT.

Это решение обойдется ВМС США в более чем 20 млрд долларов за 20 лет, причем большую часть этой суммы там рассчитывали потратить на новые беспилотные корабли и передовые технологии. Представители ВМС считают, что корабли должны стать производителями информации, которые работают на воде, под водой или над водой. Старый авианосец для этой цели уже не подходит.

В то же время решение Трампа порадует членов конгресса, которые призывали сохранить авианосец.

Автор статьи отмечает, что Трамп не любит обсуждать кибербезопасность, он всю жизнь занимался физическими объектами. Кроме того, строительство кораблей обеспечивает работой больше людей, чем написание компьютерных алгоритмов, отмечает Time.

Принимая решение, пишет автор статьи, Трамп не консультировался с главой Пентагона, главой ВМС и руководителем военно-морских операций США. Об этом он сообщил им в последний момент.

Официально в ВМС решение оставить авианосец поддержали, но написали в отчете, что уже идет кибервойна, к которой США пока мало подготовлены, в отличие от России и Китая. Их технологии, говорится в отчете ВМС США, способны подорвать боеспособность американских кораблей, невзирая на количество авианосцев у США.

«Системы, на которые опираются США, чтобы мобилизовать, разместить и поддерживать силы, становились целью многочисленных атак потенциальных противников, и их работа подрывалась в такой мере, что их надежность под вопросом», – приводит Time отчет ВМС.

Отметим, что в октябре 2018 года «Гарри Трумэн» стал первым за 27 лет американским авианосцем, пересекшим Северный полярный круг.