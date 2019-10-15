Кузнецова предложила лишать интернета за преступления против детей

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить использование интернета лицам, совершившим преступления против детей.

«Постараемся, чтобы предложения вошли (в законопроект о защите половой неприкосновенности детей). Сейчас в законопроекте – отмена срока давности за такие преступления, пожизненное заключение. Хотим к некоторым предусмотренным ограничениям добавить ограничение преступников в пользовании интернетом, чтобы не могли реализовать так преступные замыслы», – заявила омбудсмен, передает «Интерфакс».

Она также предложила создать закрытый реестр таких преступников, к которому будет доступ у сотрудников детских учреждений.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни в том числе для педофилов возникла после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. За снятие моратория на смертную казнь высказались несколько депутатов Госдумы, а в РПЦ выступили против, призвав вместо этого ввести пожизненное наказание за преступления в отношении детей.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов, а также анализировала аргументы сторонников высшей меры наказания для преступников.