Сирийские флаги подняли в городах Хасеке и Камышлы

Сирийские флаги подняты в понедельник над государственными учреждениями в городах Хасеке и Камышлы на северо-востоке арабской республики. Ранее эти населенные пункты контролировались курдами.

«Флаг САР поднят над госучреждениями в Хасеке и Камышлы», – передает РИА «Новости» собщение корреспондента канала Syria TV. По данным радиостанции Sham FM, вновь открыты школы, ранее закрытые курдской администрацией в Хасеке.

Официальных заявлений от сирийских властей по поводу продвижения армии на севере и передачи контроля над городами от курдской администрации Дамаску пока не поступало.

Ранее в понедельник сообщалось, что сирийские войска завершили размещение в западных окрестностях города Манбидж в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Также в понедельник сирийская армия заняла город Табка.

В воскресенье представители сирийских курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении военнослужащих Сирии вдоль границы страны с Турцией.

Политолог Семен Багдасаров рассказал газете ВЗГЛЯД, что операция на севере Сирии закончится для Турции плачевно.

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