Зеленский пообещал не забывать о Крыме

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на мероприятиях по случаю Дня защитника, заявил, что не забудет о Крыме.

Зеленский заявил, что «мы не забываем и не забудем о (...) Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом», передает «Интерфакс».

Также он заверил, что никакой сдачи национальных интересов страны при урегулировании конфликта в Донбассе не будет.

Зеленский признался, что у него уже выработалась «аллергия на слово «капитуляция».

«Это не обо мне и это не об Украине», – подчеркнул украинский лидер.

Как заявил Зеленский, Донбасс – это Украина, и там должен установиться мир.

«Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, восстановление контроля над государственной границей, а местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству, под надзором не пулеметов, а международных наблюдателей», – сказал президент.

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума.За это проголосовали 96% участников.

Киев отказался признавать итоги референдума, считая его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что на Украине растет волна признания «крымской реальности».

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