Курды сообщили об гибели 14 турецких военных на севере Сирии

Во время боев у сирийского гороад Рас-эль-Айна погибли 14 турецких военнослужащих, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Турецкие военные погибли в ходе боев с курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF), передает ТАСС со ссылкой на сообщение канала. По этим же данным, SDF успешно отражают наступление турецких военных к востоку от Рас-эль-Айна.

Минобороны Турции ранее сообщило, что турецкие военные захватили все назначенные цели.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.