Порошенко решил объявить Филарета Героем Украины

Украинский президент Петр Порошенко решил присвоить звание Героя Украины раскольнику Филарету (Денисенко), так называемому почетному патриарху неканонической «новой церкви».

Как заявил Порошенко в Twitter, «не придумана мера, которой можно измерить вклад патриарха Филарета в борьбу» за автокефалию. Порошенко назвал Филарета духовным лидером церкви и народа Украины.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил «митрополиту» Епифанию томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.