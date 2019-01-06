В Британии сказали, чего боятся больше ГРУ

По оценке британских властей, Служба внешней разведки России опаснее и профессиональнее Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.

По словам источника газеты в британском правительстве, сейчас в Лондоне опасаются, что после инцидента в Солсбери сотрудники внешней разведки России якобы пытаются создать в Великобритании новую шпионскую сеть. «Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ», – приводит его слова РИА «Новости».

Источник The Telegraph считает, что Москва в свете последних событий может предоставить СВР «большую свободу действий». Собеседник издания отметил, что это вызывает серьезную тревогу из-за высокого профессионализма службы.

Другой источник газеты заявил, что российским разведчикам потребуется время на «перегруппировку».

Отметим, ранее представитель российского посольства в Лондоне заявлял, что британское правительство усиливает «шпиономанию» в обществе.

Напомним, президент Владимир Путин предложил переименовать российскую военную разведку обратно в ГРУ. На Западе по-прежнему продолжают использовать старое название вместо нового – главного управления Генштаба Вооруженных Сил России. Эту спецслужбу там считают главным агентом «российского вмешательства». Так, российских военных разведчиков обвиняют в отравлении Скрипалей, в кибератаках на европейские страны и других «грехах».

Член Совета Федерации Олег Морозов отмечал, что прежнее название военной разведки – Главное разведывательное управление (ГРУ) – стало для Запада символом мощи России, оно пугает врагов нашей страны.