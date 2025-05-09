Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали настоящее оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин обнял 99-летнего ветерана после парада Победы
Путин обнял 99-летнего ветерана Лыткина после парада Победы
После парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.
Президент пообщался с ветераном, которому в этом году исполнилось 99 лет, стоя рядом с ним, передает РИА «Новости». После короткой беседы на прощание Путин приобнял Лыткина.
Иван Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком и командиром известной «сорокапятки», затем служил в разведке. После окончания войны Лыткин остался в вооруженных силах СССР и в 1954 году был направлен в Алжир для разминирования территорий после ухода колонизаторов. Позже он проходил службу в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, а также многочисленными медалями за боевые заслуги и доблестную службу.
Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.
Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.