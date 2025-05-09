Путин обнял 99-летнего ветерана после парада Победы

Путин обнял 99-летнего ветерана Лыткина после парада Победы

Tекст: Валерия Городецкая

Президент пообщался с ветераном, которому в этом году исполнилось 99 лет, стоя рядом с ним, передает РИА «Новости». После короткой беседы на прощание Путин приобнял Лыткина.

Иван Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком и командиром известной «сорокапятки», затем служил в разведке. После окончания войны Лыткин остался в вооруженных силах СССР и в 1954 году был направлен в Алжир для разминирования территорий после ухода колонизаторов. Позже он проходил службу в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.

Ветеран награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, а также многочисленными медалями за боевые заслуги и доблестную службу.

Напомним, на центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.

Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.