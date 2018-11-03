Аббревиатуру ГРУ назвали символом разведывательной мощи России

Прежнее название военной разведки – Главное разведывательное управление (ГРУ) – стало для Запада символом мощи России, оно пугает врагов нашей страны, заявил член Совета Федерации Олег Морозов.

«Наш президент, как известно, борец и отлично понимает дух борцовской схватки. На Западе аббревиатуру ГРУ не забыли. Она их пугает. Это уже символ разведывательной мощи России», – сказал Морозов РИА «Новости».

Предложение президента Владимира Путина восстановить название ГРУ звучит логично, заметил сенатор. «Врагам: боитесь – получите! Своим: помним и гордимся!» – заметил Морозов.

Напомним, Путин предложил переименовать российскую военную разведку в ГРУ. Некоторое время назад из официального названия ведомства пропало слово «разведывательное», и оно стало называться «главным управлением Генштаба Вооруженных Сил России».

На Западе по-прежнему продолжают использовать старое название – ГРУ. Эту спецслужбу там называют главным агентом «российского вмешательства». Так, российских военных разведчиков обвиняют в отравлении Скрипалей, в кибератаках на европейские страны и других «грехах».