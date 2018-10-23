Путин предложил восстановить название ГРУ

Президент России Владимир Путин предложил переименовать российскую военную разведку в ГРУ – Главное разведывательное управление ВС Российской Федерации, упраздненное несколько лет назад.

«Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» – Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», – сказал Путин в поздравительной речи по случаю 100-летия образования военной разведки, передает РИА «Новости».

«Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил», – сказал президент, выступая перед ветеранами спецслужбы.

Напомним, несколько лет назад официальное название ведомства изменилось, в нем пропало слово «разведывательное».

Отметим, что на Западе по-прежнему продолжают использовать старое название – ГРУ. Эту спецслужбу там называют главным агентом «российского вмешательства». Так, российских военных разведчиков обвиняют в отравлении Скрипалей, в кибератаках на европейские страны и других «грехах».