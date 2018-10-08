Еще одна страна ЕС обвинила ГРУ в кибератаках

Бюро по защите Сатверсме (конституции) Латвии (БЗС) утверждает, что за последние годы с целью шпионажа российское Главное управление (ГУ) атаковало латвийское киберпространство.

«Служба российской военной разведки, которую Нидерланды обвиняют в планировании кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), несколько раз совершала атаки и в Латвии, в том числе во внешнеполитических и оборонных секторах. БЗС не наблюдало осуществленных со стороны российской военной разведки политически мотивированных кибератак, которые бы могли повлиять на результаты выборов в 13 Сейм», – заявило БЗС.

Латвийские спецслужбы уверены, что «кибератаки ГУ» (бывшее ГРУ – прим. ВЗГЛЯД) направлялись против госструктур, включая внешнеполитический и оборонный сектора, а также частных компаний и СМИ, пишет ТАСС.

Напомним, что Нидерланды обвинили Россию якобы в кибератаке на ОЗХО и выслали из страны четырех россиян. В связи с провокацией в Гааге нидерландский посол был вызван российский МИД.