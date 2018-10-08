Посол Нидерландов явилась в МИД России

В понедельник в Министерство иностранных дел России прибыла посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос.

По словам «Интерфакса», Джонс-Бос отказалась отвечать на вопросы журналистов, которые ожидали ее у входа в российский МИД.

Ранее сообщалось, что нидерландский посол будет вызван во внешнеполитическое российское ведомство в связи с историей о провокации в Нидерландах, когда якобы из-за кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Россию выслали четырех россиян.

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по «взлому ОЗХО». Он заявил, что на просьбу о предъявлении доказательств российским дипломатам «ничего вразумительного сказано не было».