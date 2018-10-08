Лавров дал меткое определение обвинениям по «взлому ОЗХО»

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов в адрес России по «взлому» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Я думаю, что в очередной раз имеем пример такой мегафонной дипломатии», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

По его словам, российского посла пригласили в МИД Нидерландов, после чего вручили ему ноту протеста по поводу эпизода с обвинениями, о которых стало известно из СМИ.

«А на вопрос посла «где конкретные факты, где конкретные материалы, с которыми можно ознакомиться?» было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которую проведет министерство обороны. Вот, собственно говоря, и вся история», – рассказал Лавров.

Глава МИДа подчеркнул, что «ничего тайного» в апрельской поездке российских специалистов в Гаагу в не было. «Это была рутинная поездка, они не прятались – ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», – пояснил он.

Лавров сказал, что россиян задержали без каких-либо объяснений, не дав им связаться с российским посольством, и попросили уехать. По его словам, это выглядело как недоразумение. Министр отметил, что никаких дипломатических демаршей в то время не было ни в Москве, ни в Гааге.

«Но прошло полгода, и в сентябре, где-то три недели назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем, и мы тут же заинтересовавшись этим развитием событий, пригласили посла Нидерландов в министерство иностранных дел и поинтересовались деталями, фактами в отношении той утечки, которая была сделана в средствах массовой информации», – добавил он.

Тем не менее российским дипломатам «ничего вразумительного сказано не было».

Утром в МИДе сообщали, что посол Нидерландов в Росиии Рене Джонс-Бос будет вызвана в понедельник в министерство.

«В связи с кампанией по дезинформации, устроенной в Гааге, в понедельник в МИД будет вызван посол Нидерландов», – сказали в ведомстве.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не рассматривает в качестве доказательств сообщения Гааги о якобы вмешательстве России в дела ОЗХО.

На прошлой неделе Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).