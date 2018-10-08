Кремль отказался считать доказательством сообщения о «кибератаках» на ОЗХО

Кремль не рассматривает в качестве доказательств сообщения Гааги о якобы вмешательстве России в дела ОЗХО, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, не доказательство. Существуют установленные и функционирующие каналы работ, … вот по этим официальным каналам передаются документы, передаются доказательства, передается официальная информация. Вот ее мы готовы рассматривать, а говорить по таким темам через СМИ мы далее не намерены», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле доказательством «вмешательства» России в дела ОЗХО информацию, представленную в СМИ, передает РИА «Новости».

Песков также не стал комментировать обвинения в адрес Москвы в кибератаках. «Ничего не изменилось в плане (комментариев) Кремля. Собственно, мы свою позицию не меняем. Мы не видим, скажем так, развернутой аргументации никакой. И предпочитаем не комментировать какие-либо детали», – заявил Песков.

На прошлой неделе Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России в попытках осуществления хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). К обвинениям также присоединилась Германия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новых обвинениях в адрес Москвы.