Улицы в Киеве захотели назвать в честь Филарета и Варфоломея

Депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил назвать улицы Киева в честь Константинопольского патриарха Варфоломея и Филарета Денисенко, лидера украинских раскольников и так называемого почетного патриарха неканонической «новой церкви» на Украине.

«Лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди (томос об автокефалии для Украины – прим. ВЗГЛЯД), будет переименование улиц в Киеве в их честь. Призываю Киевсовет рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии», – написал Ляшко в Facebook.

Эпидемия переименований началась на Украине с приходом к власти Петра Порошенко. Помимо улиц и городов новое название предлагалось даже для России и россиян. В конце 2018 года на Украине приняли закон, которым отобрали название у Украинской православной церкви.

В воскресенье, 6 января, константинопольский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию (Думенко) томос об автокефалии так называемой Святейшей церкви Украины.

В РПЦ заявили, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой. В канонической УПЦ добавили, что предоставление автокефалии «новой церкви» Украины является нарушением всех церковных правил, существовавших более 2 тыс. лет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чем обернется автокефалия для Украины.