УПЦ: Варфоломей нарушил существовавшие 2 тыс. лет правила церкви

Предоставление автокефалии «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) – является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, заявил архиепископ канонической Украинской православной церкви Климент Вечеря.

«Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал Господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви», – заявил он РИА «Новости».

«То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила 2 тыс. лет», – подчеркнул представитель канонической УПЦ.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей в субботу, 5 декабря, подписал томос для новой украинской церковной структуры. На церемонии в Стамбуле присутствовал украинский президент Петр Порошенко, ранее обещавший, что власти не будут вмешиваться в дела церкви.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что томос – это бумага, ставшая результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не обладающая канонической силой.