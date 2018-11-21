Роскосмос пригрозил выйти из диалога с США по окололунной станции

Роскосмос может прекратить переговоры с НАСА об участии в создании окололунной станции Gateway в связи с отменой визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей», – сказал источник РИА «Новости».

Рогозин ранее отмечал, что Россия может участвовать в проекте окололунной станции только на равноправных началах. Соответствующие переговоры должны были пройти в ходе визита главы Роскосмоса в США. Однако 5 января директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что принял решение отменить визит Рогозина из-за позиции американских сенаторов.

Перед этим Рогозин поручил разработать национальную концепцию исследования Луны как альтернативу международным лунным проектам.