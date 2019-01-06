Глава НАСА объяснил отмену приглашения Рогозину в США

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн заявил, что принял решение отменить визит директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов.

Брайденстайн подчеркнул, что идея пригласить директора Роскосмоса в Соединенные Штаты была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран», передает ТАСС.

Он также заметил, что это было «хорошо и для всего мира, когда страны, у которых есть разногласия по множеству других вещей, могут сотрудничать в космической сфере».

Однако, по словам главы НАСА, в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства «слышали от множества сенаторов, что это (приглашение Рогозину посетить США) не слишком хорошая идея».

«И я стремился действовать в соответствии с интересами сенаторов, поэтому я отменил приглашение», – заявил Брайденстайн в интервью The Washington Post.

Глава НАСА подчеркнул, что не консультировался с Белым домом, когда приглашал Рогозина в США, а также не консультировался и теперь, когда отменил это приглашение.

По сведениям издания, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии НАСА приняло решение отменить приглашение.

Накануне НАСА направило Роскосмосу уведомление о необходимости отложить визит главы корпорации в Соединенные Штаты. В Роскосмосе потребовали официальных разъяснений позиции НАСА по организации визита российской делегации в США.

Напомним, Дмитрий Рогозин был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.