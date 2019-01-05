В НАСА предложили перенести визит Рогозина в США

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства направило Роскосмосу официальное уведомление о необходимости отложить визит главы корпорации Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты, сообщила пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.

Пауэрс подтвердила, что Роскосмос был официально проинформирован о необходимости отложить визит Рогозина в США, однако отметила, что директор НАСА Джим Брайденстайн лично не уведомлял главу российской корпорации, передает ТАСС.

В НАСА уточнили, что визит Рогозина был запланирован на февраль 2019 года. При этом новая дата визита не определена.

Ранее в НАСА заявляли, что подготовка визита главы Роскосмоса в США продолжается, невзирая на критику со стороны вашингтонского истеблишмента.

Напомним, Дмитрий Рогозин был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса.