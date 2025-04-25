Рубио заявил о реалистичном плане урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

Рубио призвал «положить конец» вооруженному конфликту. «Обе стороны просто должны с этим согласиться. Мы показали им путь вперед», – приводит его слова ТАСС.

По его мнению, в Лондоне прошла «хорошая встреча», ожидаются «хорошие встречи на выходных», России и Украине «показали финишную черту». «Нужно, чтобы обе стороны сказали «да», – заявил он, подчеркнув, что обе стороны «должны туда прийти».

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии в том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она заявила: «Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса)», – передает РИА «Новости».

Брюс подчеркнула, что «уступки будут с обеих сторон», но «детали этих уступок не будут обсуждаться или утверждаться, пока нет прекращения огня». По ее словам, решения об уступках будут принимать Россия и Украина.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Владимира Зеленского принять предложенный вариант.