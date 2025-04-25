Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Damen Shipyards обвинили в коррупции и нарушении антироссийских санкций
Крупная судостроительная компания Damen Shipyards столкнулась с уголовным делом из-за подозрений в коррупции и нарушениях санкционного режима в отношении России.
Прокуратура Нидерландов намерена возбудить уголовное дело против Damen Shipyards и ее руководства, сообщает ТАСС. Обвинения включают взяточничество, отмывание денег и нарушение санкций против России. Уголовное преследование грозит нынешнему гендиректору Арно Дамену, бывшему топ-менеджеру и основателю компании Коммеру Дамену, который возглавляет наблюдательный совет.
Дело стало результатом семилетнего расследования, которое, по данным De Volkskrant, не удалось урегулировать во внесудебном порядке. Попытки ограничиться штрафом не увенчались успехом, поэтому прокуратура пошла на ужесточение преследования.
Компания обвиняется в поставках товаров и технологий в Россию в течение последних трех лет, а также в продаже яхт российским клиентам и попытках добиться компенсаций убытков из-за санкций через суд. Топ-менеджерам инкриминируют сокрытие дополнительных доходов.
Если Damen признают виновной, ее лишат права участвовать в тендерах на государственные заказы на четыре года. При этом Damen считается одним из крупнейших поставщиков судов для нидерландского флота, а министерство обороны страны заказывало у нее десятки кораблей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нидерландах вандалы осквернили советское военное кладбище, где покоятся более 860 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны.